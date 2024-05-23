الأسد لنظيره الإيراني المكلف: "نهج سوريا ثابت في العلاقة مع إيران"

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "أجرى الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

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وأعرب الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة".

من جانبه أكّد الرئيس الإيراني المكلّف على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وتتواصل مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية مؤخرا، وتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

المصدر: RT