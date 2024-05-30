"احزر ماذا قال لي بوتين في هذا الفيديو!".. قديروف يطلق مسابقة على "تليغرام" جائزتها مليون روبل

نشر حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكي شوكت ميرضيائيف وأطلق مسابقة لمن يستطيع تخمين ما قال له الزعيمان.

وكتب قديروف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام":

أيها الأصدقاء، أول من يخمن ما قاله لي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في هذا الفيديو، سيحصل على هدية بمبلغ مليون روبل (11 ألف دولار). الشرط الأساسي هو نشر الإجابة الأكثر تفصيلا في التعليقات الموجودة أسفل هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو في القصص على "تليغرام" أو "إنستغرام".

بعض الناس ممن حولي على علم بهذه المحادثة، لكنهم وعدوني بأنهم لن يسمحوا بتسريب الإجابة الصحيحة، وأذكّرهم بعدم إعطاء أي تلميحات تحت أي ظرف من الظروف، والامتناع عن الإدلاء بأي تعليق على الإطلاق. وإلا فإن ثقتي فيهم ستضيع إلى الأبد. أنا متأكد من أنهم أنفسهم يعرفون ذلك. حسنا، هذا كل شيء، حظا سعيدا، هيا قدما!

وبلغت تعليقات المستخدمين حتى لحظة كتابة الخبر أكثر من 5400 تعليق، من بينها كتب المستخدم "أرسيني": يبدو لي أن بوتين قال شيئا من قبيل: "السيد رمضان قديروف رجل عظيم ومثال لكيفية تنفيذ أوامر الحكومة وبناء حياة جيدة في جمهورية الشيشان. حسنا، وأشاد رئيس أوزبكستان أيضا بقديروف وربما أبدى رغبته في القدوم إلى جمهورية الشيشان أو مناقشة بعض القضايا الاقتصادية.

وكتب المستخدم "Ww": قائلا إن رمضان قديروف هو وطني روسي حقيقي ولا يمكن المبالغة في تقدير مساهمته في تطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي.

وكتبت المستخدمة "إيرينا": أعتقد أنهم يقولون إن والد رمضان قديروف قام بتربية ابن جدير، وهو ينظر الآن من السماء ويفتخر بابنه الوطني وابن روسيا الحقيقي والمنتمي للشعب الشيشاني العظيم.

المصدر: RT