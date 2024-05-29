المغربي الكعبي يحطم رقما قياسيا لرونالدو ويمنح أولمبياكوس واليونان أول لقب أوروبي

منح المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس واليونان أول لقب أوروبي على صعيد الأندية بعدما سجل هدف الفوز أمام فيورنتينا 1-0 بعد التمديد الأربعاء في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأهدى الكعبي الذي أصبح أول لاعب يسجل 11 هدفا في الأدوار الإقصائية لمسابقة أوروبية، هدف الفوز لأولمبياكوس برأسية في الدقيقة 116، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في المسابقة باحتساب الأدوار التمهيدية هذا الموسم، حارما فيورنتينا من اللقب للمرة الثانية تواليا بعد الخسارة أمام وست هام الإنجليزي 1-2 عام 2023.

Ayoub El Kaabi donne la victoire à l'Olympiakos dans une ambiance de folie ! 🔥



C'est la 1ère coupe d'Europe remportée par un club Grec 😍#OLYFIO | #UECLfinalpic.twitter.com/RErinZMt2I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 29, 2024

وكان الكعبي ابن الثلاثين عاما يتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما (دوري أبطال أوروبا) والكولومبي راداميل فالكاو (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") بعشرة أهداف في مرحلة خروج المغلوب في المسابقات الأوروبية، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي بهدفه في المباراة النهائية اليوم.

ولم يسبق لأي لاعب إفريقي أن سجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد ضمن أي من المسابقات القارية.

كما لم يسبق للأندية اليونانية أن فازت بأي لقب في المسابقات الأوروبية القارية، حيث كان باناثينايكوس الفريق اليوناني الوحيد الذي وصل إلى مباراة نهائية وخسرها أمام أياكس الهولندي في نهائي كأس الأندية البطلة 1971.

وأصبح أولمبياكوس ثالث بطل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد روما الإيطالي ووست هام يونايتد الإنجليزي اللذين توجا باللقب في النسختين الماضيتين.

المصدر: وكالات