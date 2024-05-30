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احتجاجات جديدة في وسط يريفان تطالب برحيل باشينيان (فيديو)

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احتجاجات جديدة في وسط يريفان تطالب برحيل باشينيان (فيديو)
AP
مسيرة احتجاجية للمعارضة في يريفان (صورة أرشيفية)
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تشهد يريفان اليوم الخميس مسيرة احتجاجية جديدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل عدد من القرى الحدودية تحت سيادة الدولة الجارة.

يأتي ذلك ضمن حملة العصيان المدني التي أعلنتها المعارضة الأرمنية اعتبارا من الاثنين بدعوة من المطران باغرات غالستانيان، رئيس أبرشية تافوش للكنيسة الرسولية الأرمنية وزعيم حركة "تافوش من أجل الوطن".

ودخل المتظاهرون بالسيارات ساحة الجمهورية في وسط المدينة قرب مقر الحكومة واعتصموا في الساحة، كما نظموا فعاليات احتجاجية في عدد من شوارع المدينة.

وحشدت الشرطة قوة كبيرة في منطقة ساحة الجمهورية وطوقت الموقع وحاولت إزاحة المحتجين إلى خارج الطريق.

وفي وقت لاحق أعلنت الداخلية الأرمنية توقيف 9 مشاركين في احتجاجات العصيان في يريفان، بينهم اثنان في ساحة الجمهورية، مضيفة أن بعض المتظاهرين اعتدوا بالضرب على ضباط الشرطة.

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وتشهد يريفان منذ 9 مايو احتجاجات تطالب باستقالة باشينيان وإنهاء عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان في منطقة تافوش، حيث وافقت الحكومة الأرمنية على نقل 4 قرى إلى باكو كانت جزءا من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية، وسيطرت عليها أرمينيا في بداية تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: وكالات

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