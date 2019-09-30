مصدر: تأجيل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من طراز "غونيتس-إم" للاتصالات الذي كان مقررا قبل نهاية السنة الحالية قد تأجل إلى السنة المقبلة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، تقرر تأجيل إطلاق أول ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "غونيتس-إم" بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1bمن مطار بليسيتسك الفضائي، الذي كان مقررا نهاية سنة 2019 إلى السنة المقبلة.

وكان مصدر آخر في قطاع الصواريخ والفضاء قد أعلن سابقا في تصريح للوكالة، أن إطلاق الأقمار الثلاثة سيتم في شهر نوفمبر 2019 بواسطة صاروخ النقل "روكوت"، على يتم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى قبل نهاية 2019 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b.

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث، أما في عام 2020 فمن المفترض إطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى من نفس السلسلة بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b، على أن تطلق عامي 2021-2022 ستة أقمار أخرى بواسطة صاروخين من طراز "أنغارا-1.2".

الأقمار الصناعية "غونيتس" مخصصة لتوفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها بما فيها مناطق أقصى الشمال وكذلك لقطاعي الصناعات والنقل ومراقبة البيئة.

المصدر: نوفوستي