إيران.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتيار الإصلاحي يعلن شرطه للمشاركة

فتحت إيران اليوم الخميس باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.

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وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم والتسجيل خمسة أيام حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران هادي طحان نظيف في تصريحات صحفية أن من شروط تسجيل المرشحين أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، كما يجب أن يكون المرشح قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام.

كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي.

من المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد انتهاء فترة التسجيل.

وأعلن التيار الإصلاحي أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة "وبقوة"، فقط في حال تأييد أهلية أحد مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور.

وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعان قبل انطلاق التصويت في 28 يونيو.

المصدر: وكالات