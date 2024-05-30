شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعلق على إرسال بلادها "بالونات قمامة" إلى جارتها الجنوبية

قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن "بالونات القمامة والفضلات" التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، هي مسألة تتعلق بـ"حرية التعبير للشعب الكوري الشمالي".

وأصدرت كيم بيانا تطلب فيه "تفهم سيئول" مشيرة إلى "القيود المفروضة على السيطرة على المواطنين الكوريين الشماليين من إرسال البالونات إلى الجنوب".

وقالت متسائلة: "هل الاتجاه الذي تطير فيه البالونات، هو الذي يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بحرية التعبير أم القانون الدولي؟".

وشددت كيم يو جونغ على أن بلادها كانت ببساطة "تمارس حريتها في التعبير".

وقالت في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن البالونات هي "هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين الذين يبكون من أجل حرية التعبير وسيتعين عليهم الاستمرار في التقاطها".

وحذرت من أن "كوريا الشمالية سترسل عشرات أضعاف العدد الذي ترسله كوريا الجنوبية إلى أراضيها".

وأفادت وكالة "يونهاب" أمس بأن كوريا الشمالية أرسلت "مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات إلى الجنوب يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أن تعهدت بنثر أكوام من النفايات والقاذورات فوق المناطق الحدودية بين الكوريتين ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية".

وكانت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أفادت بأن بعض بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، هبطت على سطوح مبان حكومية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، تم "اكتشاف حوالي 260 بالونا في كل أرجاء البلاد حتى الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء".

وانتقدت هيئة الأركان إرسال البالونات، قائلة إن "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا".

المصدر: "يونهاب"