رسالة نيكي هايلي على قذيفة مدفعية إسرائيلية تثير انتقادات واسعة (صورة)

أثارت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، انتقادات واسعة لا سيما من جماعات حقوق الإنسان، بعدما كتبت "Finish Them" أو "اقضوا عليهم" على قذيفة مدفعية إسرائيلية.

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وخلال زيارتها مؤخرا إلى إسرائيل، كتبت هايلي على قذيفة مدفعية إسرائيلية "اقضوا عليهم - أمريكا قلب إسرائيل، دائما"، وقد شارك داني دانون، وهو سياسي إسرائيلي وسفير سابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي جاثمة أمام منصات القذائف، وتكتب على إحداها.

وكان دانون قد رافق هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة عندما كان دونالد ترامب رئيسا، خلال الزيارة في نهاية الأسبوع الماضي.

وسرعان ما تعرضت هيلي لانتقادات بسبب الرسالة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء إن "الصراع ليس مكانا للأعمال المثيرة. الصراع له قواعد. يجب حماية المدنيين".

Former UN Ambassador Nikki Haley signed Israeli artillery shells with the message "Finish Them!" Conflict is no place for stunts. Conflict has rules. Civilians must be protected. pic.twitter.com/HtLShHWaKi — Amnesty International USA (@amnestyusa) May 29, 2024

بدوره، هاجم كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هايلي في منشور على منصة "X" بانتقاد ساخر، قائلا: "لماذا لا أوقع .. فأنا أؤيد جرائم الحرب الإسرائيلية"، بالإشارة إلى هايلي.

Nikki Haley shows who she is. As Israeli bombardment has killed far more Palestinian civilians than combatants, she signs a bomb, "Finish them." Why not just sign, "I favor Israeli war crimes." https://t.co/Y6TT5Mzs9t — Kenneth Roth (@KenRoth) May 28, 2024

وفي وقت لاحق من الأربعاء، كتبت هايلي على منصة X: "يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر"، مضيفة أن إسرائيل تقاتل "أعداء الولايات المتحدة".

Israel did not start this war — Hamas did. Families in southern Israel woke on October 7, as 3,000 Hamas fighters brutalized Israelis. Thousands of Palestinian civilians followed joining in the destruction, looting, and violence.



On a Jewish day of prayer, savages burned their… pic.twitter.com/71sJ3aixbh — Nikki Haley (@NikkiHaley) May 29, 2024

وكان الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح في غزة أثار استنكارا من زعماء العالم بعد غارة جوية يوم الأحد أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في المنطقة الغربية.

إلى ذلك، أمرت المحكمة الدولية الاسبوع الماضي اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا في حكم طارئ تاريخي في قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.

المصدر: RT + وكالات