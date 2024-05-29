الولايات المتحدة تقاطع مراسم إحياء ذكرى رئيسي في الأمم المتحدة

أفاد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة لن تحضر مراسم إحياء ذكرى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، التي ستقيمها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول، يوم الأربعاء: "نحن لن نحضر هذه المراسم بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن "الأمم المتحدة يجب أن تقف إلى جانب شعب إيران وليس أن تحيي ذكرى من مارس اضطهاده خلال عقود"، متهما رئيسي بالضلوع في "العديد من الانتهاكات المرعبة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام آلاف المعتقلين السياسيين خارج إطار المحكمة في 1988".

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واعتبر أن "أسوأ انتهاكات مسجلة لحقوق الإنسان، وخصوصا ضد نساء وبنات إيران، ارتكبت في أثناء ولايته".

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توفي جراء تحطم المروحية التي كانت تقله، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، بشمال غربي إيران يوم 19 مايو.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد تقليديا اجتماعات لإحياء ذكرى رؤساء دول في حال وفاتهم، وهم في المنصب.

ومن المقرر أن تجري مراسم إحياء ذكرى إبراهيم رئيسي يوم الخميس.

المصدر: رويترز