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تسجيل أول مرشح في قائمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية (فيديو)

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تسجيل أول مرشح في قائمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية (فيديو)
Gettyimages.ru
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سجلت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أول مرشح في قائمة الانتخابات، بعد فتح باب الترشيح ابتداء من اليوم الخميس حتى 3 يونيو القادم.

المرشح الأول هو مصطفي كواكبيان، وهو نائب برلماني سابق ويعتبر أحد الشخصيات الإصلاحية البارزة في المجتمع الإيراني.

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

 

 

المصدر: RT

 

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