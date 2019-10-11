من هو الشخص الذي خرج إلى الفضاء المفتوح لأول مرة في تاريخ البشرية؟

ولد بطل الاتحاد السوفيتي واللواء الجوي، أليكسي ليونوف، في 30 مايو عام 1934 في قرية ليستفيانكا بمقاطعة كيميروفو بجنوب سيبيريا في عائلة ضمت 9 أطفال.

واعتقلت الاستخبارات السوفيتية أباه عام 1936 حيث وجهت إليه تهم سياسية. وبعد إثبات براءته انتقلت عائلته عام 1938 إلى مدينة كيميروفو، ثم إلى مدينة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا.

وأنهى ليونوف عام 1955 المدرسة الجوية في مدينة كريمينتشوغ، ثم تخرج عام 1957 في الكلية الجوية للطيارين. والتحق في مارس عام 1960 بأمر من قائد سلاح الجو السوفيتي بفريق رواد الفضاء في مركز إعداد رواد الفضاء التابع لسلاح الجو.

وقام ليونوف، في 18 مارس عام 1965 مع رائد الفضاء، بافيل بيليايف، بأول رحلة فضائية له على متن مركبة "فوسخود – 2" الفضائية حيث خرج يوم 19 مارس إلى الفضاء المفتوح لأول مرة في تاريخ البشرية واستغرق عمله خارج المركبة 12 دقيقة.

Sputnik Mikhail Sergeenko

وتميزت تلك الرحلة الفضائية بمشاكل كثيرة واجهها رائد الفضاء أثناء التحليق وخاصة عند عودة ليونوف إلى المركبة وهبوطها فيما بعد على الأرض في منطقة نائية غير مأهولة.

وكان ليونوف أعوام 1967 – 1970 ضمن أفراد طاقم مركبة فضائية مأهولة من المخطط لها أن تقوم برحلة فضائية إلى القمر وتعود إلى الأرض.

وتولى عام 1974 منصب النائب الأول لمركز إعداد رواد الفضاء الذي كان، يوري غاغارين أول قائد له.

وفي يوليو عام 1975 قام ليونوف برحلة فضائية تاريخية على متن مركبة "سويوز – 19" التي التحمت بمركبة "أبولو" الأمريكية وتولى بعد نجاح الرحلة المأهولة قيادة مركز إعداد رواد الفضاء.

ولع ليونوف منذ طفولته بالفن التشكيلي وأبدع نحو 200 لوحة فنية من أشهرها " الخصوصيات النفسية للرحلة الفضائية" و" الريح الشمسية" و"الحياة بين النجوم " و"الخروج إلى الفضاء الكوني".

وأصدر عام 2017 كتابا بعنوان " زمان الأوائل" الذي شكل أساسا لفيلم "زمان الأوائل" الذي عرض بنجاح في دور السينما الروسية والأجنبية.

ومنح مطار كيميروفو في مسقط رأسه عام 2012 اسم رائد الفضاء وبطل الاتحاد السوفيتي، أليكسي ليونوف.

يذكر أن وسائل الإعلام أفادت يوم 11 أكتوبر بوفاة أليكسي ليونوف في موسكو بعد إصابته بسكتة قلبية.

المصدر: RT