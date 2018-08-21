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المكسيك تسمح بالجنس في الأماكن العامة!

مجتمع

المكسيك تسمح بالجنس في الأماكن العامة!
pexels-freestocks.org
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ذكرت قناة "NBC Washington‎" أن مدينة غوادالاخارا المكسيكية شرعت قانونا يسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة في المدينة.

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وبعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يفقد عناصر الشرطة حق احتجاز أو تغريم الذين يمارسون الجنس في الشوارع والأماكن العامة وفي السيارات، وفي الأماكن التي يمكن مشاهدتهم فيها من قبل المارة، إذا لم يؤد هذا السلوك لشكاوى من أناس آخرين.

ويعتقد مؤيدو هذا القانون أن الشرطة يجب أن تركز على محاربة الجريمة المنتشرة بكثرة في المدينة، وعدم الانشغال بالذين يمارسون الجنس في الأماكن العامة لنقص في المال وعدم تمكنهم من استئجار غرفة في فندق لهذا الغرض.

أما معارضو هذا القانون، فيعتبرونه بمثابة رخصة ستسهل الحياة على المغتصبين والمعتدين على الأطفال.

المصدر: لينتا. رو

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