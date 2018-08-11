 
مباشر

جولة حول العالم.. اغتصبت وقتلت في أول بلد! (صور)

مجتمع

جولة حول العالم.. اغتصبت وقتلت في أول بلد! (صور)
instagram.com/sirenamarmaid/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmsr

قررت سائحة من المكسيك تبلغ من العمر 25 عاما، القيام بجولة حول العالم بحثا عن آفاق فنية ولتعرف الناس في كل مكان على موسيقاها.

وأدركت ماريا ماتوس تينوريو عندما أصبحت في الخامسة والعشرين من عمرها، أنها بحاجة للسفر إلى بلدان العالم قاطبة لإظهار إبداعاتها الفنية للناس، فهي تتقن العزف والغناء، بحسب صحيفة ديلي ستار.

Ayer anduve grabando un live session 😻 pronto saldrá a la luz 💕🔥

A post shared by Mar🐚Maid (@sirenamarmaid) on

وانطلقت الشابة في جولتها حول العالم إلى أول دولة، وهي كوستاريكا لتلتقي فيها بسائحة بريطانية تصادقت معها وأخذتا تتجولان وتتعرفان على المعالم السياحية لمدة أسبوع.

إقرأ المزيد
اغتصبت وأحرقت حية.. جريمة بشعة جديدة تهز الهند

وتذكر الصحيفة أن الفتاتين تعرضتا لهجوم من قبل رجلين حاولا سرقتهما وهما على الشاطئ، فاستطاعت صديقة ماريا الهرب وسعت لطلب المساعدة.

أما ماريا فلم تستطع المقاومة، ووقعت فريسة للرجلين اللذين أخذاها إلى مكان منعزل واغتصباها ثم قتلاها خوفا من أن تشي بهما للشرطة.

وعثر على جثة المكسيكية ماريا على الشاطئ، واستطاعت الشرطة القبض على المجرمين وهما: إسكيويل سيرداس الذي اتهم بالهجوم على ماريا، وبيناويدس ميندوزا الذي اتهم باغتصابها.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا