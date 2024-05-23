مصريان ينتحران بطريقة مروعة

شهد أحد الفنادق بمحافظة الأقصر في صعيد مصر واقعة مأساوية أقدم فيها أحد النزلاء على الانتحار بطريقة مروعة، كما أعلن عن انتحار شخص ثان جنوب محافظة البحيرة.

إقرأ المزيد

وعثر أحد عمال الفندق الكائن بنهاية شارع سوق الصنايع بوسط مدينة الأقصر، على جثة أحد النزلاء داخل غرفته الفندقية في حالة تعفن.

وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب يدعى: م. س. م ويبلغ من العمر 42 عاما من سمنود الغربية، حيث وجد جثة في حالة تعفن بعدما أنهى حياته بحبل مدلى من السقف.

وتم نقل جثة النزيل إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وإيداعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

كما أقدم شخص في واقعة أخرى جنوب محافظة البحيرة، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بحالة شنق داخل منزل بمدينة كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

المصدر: القاهرة 24