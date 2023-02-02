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السعودية.. صاحب "عشت سعيدا" يكشف تفاصيل اتصال الملك سلمان (فيديو)

مجتمع

السعودية.. صاحب
AP
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كشف اللواء السعودي المتقاعد عبد الله السعدون تفاصيل استدعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز له حين كان أميرا على الرياض، بعد قراءة كتاب "عشت سعيدًا" الذي ألفه اللواء.

وخلال استضافته على قناة "السعودية"، أوضح عبد الله السعدون أن الملك سلمان قرأ كتابه، ولما أنهاه بحث عنه، وكان حينها اللواء في الربع الخالي برفقة ابنه ومجموعة من السياح لمدة أسبوع.

وذكر السعدون أنه لاحظ في هاتفه عددا كبيرا من المكالمات وبعضها من السنترالات، وعندها قام فورا بالاتصال فأبلغوه بأن الملك سلمان (الأمير حينها) يريد أن يتحدث إليه، مشيرا إلى أنه أخبره بالكثير من الملاحظات في كتابه وقام بتسجيلها وعدلها ووضعها بالطبعة الثالثة، وأبلغ الملك سلمان بها.

المصدر: قناة "السعودية"

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