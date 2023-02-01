السعودية.. الملك سلمان يعلق على "حرق القرآن" في أوروبا

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض الرياض وإدانتها لتكرار حرق نسخ من القرآن الكريم في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة.

وفي جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد المجلس على "أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

يذكر أنه في 21 يناير الماضي، أحرق اليميني المتطرف بالودان، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية للقيام بهذا الإجراء. كما أقدم على إحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن.

هذا واقترح الأمين العام للحزب الديمقراطي السويدي، ريتشارد جومشوف، حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم ردا على ردة فعل أنقرة على حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

وأدانت عدة دول ومنظمات عربية منها جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك "الأزهر" الشريف في مصر، حرق نسخة من الكتاب المقدس للمسلمين.

كما دانت وزارات خارجية البحرين ومصر والعراق والإمارات والسعودية ودول عربية أخرى هذا الفعل.

المصدر: "سبق" + RT