والد طالبة المنوفية يعلق على انتحار قاتل ابنته

علق عبد الكريم الجزار، والد "طالبة المنوفية" المصرية الراحلة أماني، على انتحار قاتل ابنته.

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وفي أول لقاء تلفزيوني له بعد وفاة ابنته، قال عبد الكريم الجزار لبرنامج "حديث القاهرة": "استراح قلبي بعد انتحار القاتل، والنهاردة بعد تشييع الجنازة رفضت أخذ العزاء، لكن بعدما تأكدت من وفاته، أتقبل العزاء في ابنتي، لأن اقتصاص الله كان سريعا في أقل من 24 ساعة".

وأشار الجزار إلى أن "والدة القاتل ابنة عمته، لكن لا توجد علاقة بينهم"، مضيفا: "مفيش اختلاط خالص بيني وبين أمه، والقاتل كان كلم والدتها وقالها عايز أتقدم لأماني".

وأردف: "والدة ابنتي، أمنية، فهمت القاتل أن المستوى العلمي والتعليمي مختلف بينهما، وأن والدها مش بيفكر في جوازها خلال الدراسة، وبنتي أصلا رفضت الجواز منه لكن لم نتلق تهديدات منه خالص" مؤكدا أن "القاتل كان يتناول مخدرات، وبلطجي، وله كذا سابقة".

المصدر: "المصري اليوم"