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مصر.. فيديو لقاتل طالبة المنوفية قبل لحظات من انتحاره

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مصر.. فيديو لقاتل طالبة المنوفية قبل لحظات من انتحاره
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انتشر فيديو لقاتل الطالبة الجامعية في محافظة المنوفية المصرية وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار.

ويروي القاتل أسباب قيامه بقتل الطالبة، ويقول إن علاقة حب جمعتهما وإنه يأسف على قتلها.

وأعلنت الشرطة المصرية في وقت سابق من اليوم الأحد أن الشاب قاتل الطالبة انتحر حيث تم العثور على جثته في طريق مصر- إسكندرية الزراعي.

وتبلغ الطالبة المجني عليها وتدعى أماني، من العمر 19 عاما، وتدرس في الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

المصدر: RT

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