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بينهم نساء.. إصابة العشرات خلال الذبح في عيد الأضحى بمصر وبعضهم حالتهم حرجة

مجتمع

بينهم نساء.. إصابة العشرات خلال الذبح في عيد الأضحى بمصر وبعضهم حالتهم حرجة
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تعرض العشرات من المواطنين المصريين للإصابة بينهم حالات حرجة في محافظة الشرقية، خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية، أثناء الذبح في عيد الأضحى.

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وتعرض عشرات الرجال والنساء للإصابة بجروح قطعية وإصابات بالغة، بينهم حالات حرجة بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، قبل وأثناء ذبح الأضاحي خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى في عدد من القرى ومراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة هشام شوقي مسعود، أن مستشفيات المديرية قد استقبلت 98 مواطنا، بينهم سيدات، مصابات جميعهن بجروح قطعية في اليدين وأنحاء متفرقة بالجسد وذلك أثناء وقبل محاولتهم ذبح الأضاحي في عدة قرى بنطاق المحافظة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، قبل أن يشير إلى أن الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى وجود 3 إصابات بالغة استدعت إجراء عمليات جراحية لهم، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين جميعا والتصريح بخروجهم فور تعافيهم.

المصدر: القاهرة 24

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