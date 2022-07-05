مصر.. إنهاء عمل مسؤول بسبب تصريحاته حول صلاة عيد الأضحى

قررت وزارة الأوقاف المصرية إنهاء عمل مدير إدارة أوقاف شبين الكوم في المنوفية الشيخ يحيى محمد عبد الخالق برغوث، بسبب تصريحاته عن إلغاء صلاة عيد الأضحى.

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ووفقا للوزارة نسب للمسؤول تصريحات تخالف تعليمات وتوجيهات وزارة الأوقاف، بشأن تجهيز الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن أنه تم إلغاء الصلاة في الساحات.

كما تمت إحالة مدير مديرية أوقاف المنوفية الشيخ زكريا الخطيب للجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، 5/7/2022 لمعرفة مدى مسئوليته عما صدر من مدير إدارة شبين الكوم، مع تقصيره في عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها وجهت جميع المديريات بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وفق ترتيب كل مديرية، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

المصدر: القاهرة 24