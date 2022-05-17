الفنان يحيى الفخراني يعلق على "منع ارتداء البوركيني" داخل القرى السياحية في مصر

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثارفي مجلس الشيوخ المصري، أزمة منع ارتداء البوركيني (ثوب السباحة المخصص للمحجبات) داخل القرى السياحية.

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وطالبت اللجنة برئاسة الدكتور محمود مسلم، الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء.

ومن جهته، علق الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ المصري، على هذا الملف قائلا "المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني، لأننا نرغب في تشجيع السياحة".

واضاف الفخراني: "زوجتي خجولة، وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا".

المصدر: "مصراوي"