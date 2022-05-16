مصر تعلن عن أسوء أزمة اقتصادية لأول مرة منذ 100 عام

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن هناك مؤشرات على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستطول.

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وأوضح أن الحكومة ستزيد من مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وتوطين الصناعات، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، هي الأسوأ التي يشهدها العالم منذ 100 عام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "خسائرها قدرت بـ12 تريليون دولار، وتسببت في خفض توقعات النمو في مختلف دول العالم، وبدأت المؤشرات في الانخفاض".

وفي وقت سابق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تنامي الصادرات البترولية، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، لافتا إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار.

وأوضح أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية للعام 2021: "سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته، 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع وتعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية"، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته”.

المصدر: القاهرة 24