 
مباشر

رئيس الوزراء المصري: لن تكون لدينا أزمة في القمح

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري: لن تكون لدينا أزمة في القمح
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0v4

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تمتلك مخزونا احتياطيا من القمح يكفي لـ 4 أشهر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول تعامل البلاد مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد أن عملية توريد القمح المحلي مستمرة، أن المخزون "المتاح" يكفي حتى نهاية العام الميلادي، وقال "لن تكون لدينا أزمة في القمح".

إقرأ المزيد
وزير الزراعة المصري: مصر مستثناة من قرار الهند بمنع تصدير القمح
وزير الزراعة المصري: مصر مستثناة من قرار الهند بمنع تصدير القمح

وتابع "هذا العام لأول مرة في تاريخ مصر نصل إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح، مقارنة بالعام الماضي".

من جهة اخرى، قال مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر.

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا