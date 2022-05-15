وزير الزراعة المصري: مصر مستثناة من قرار الهند بمنع تصدير القمح

قال وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إن بلاده مستثناة من قرار الحكومة الهندية الخاص بمنع تصدير القمح وأنه سيتم قريبا استلام 60 ألف طن من هناك قريبا.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن مصر اعتمدت الهند كمنشأ لاستيراد القمح، لكنه أشار إلى أنه يجري استيراد القمح من 22 بلدا.



وقال إن الوزارة تعمل حاليا على التوسع الأفقي والرأسي لزيادة الرقعة الزراعية سيما القمح، ومنها مشاريع سيناء والريف المصري والدلتا الجديدة وتوشكى الخير، بالاضافة إلى التوسع الرأسي.

وتابع "مصر من أعلى الدول إنتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح، بمتوسط 2.8 طن، أي ما يتراوح بين 18 إلى 20 إردبا للفدان، لكن الزيادة السكانية تؤثر بصورة كبيرة على تلك المحاور".

المصدر: الشروق