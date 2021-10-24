السعودية: اعتقال 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية (صورة)

أعلنت شرطة المنطقة الشمالية بالسعودية اعتقال 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن "الجهات الأمنية استدعت 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيا نسائيا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية".

وأشار إلى أن هذا الفعل "يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع"، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة الحدود الشمالية تستدعي (5) مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/RjBEOgzdVD — الأمن العام (@security_gov) October 24, 2021

المصدر: "عكاظ"