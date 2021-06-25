مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ما قال إنه تهديد صادم بالقتل من قبل مجهول في حق شقيقته "بطريقة أبشع" من مقتل النجمة اللبنانية الراحلة سوزان تميم.

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ووجه وائل مناشدة عاجلة لمباحث الانترنت في مصر، للبحث عن مرسل التهديد، مؤكدا أن الخلافات الحالية لا تصل إلى حد التهديد بالقتل.

وكشف عن اسم الحساب الذي أرسل التهديد عبر رسائل "فيسبوك"، وقام بالتغطية على جانب كبير من فحوى الرسالة، كاشفا فقط عن عبارة التهديد بالقتل وتقول: "ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".

وعلق وائل عبد العزيز على الرسالة قائلا: "هي وصلت للتهديد بالقتل..عموما ياما دقت على الراس طبول..ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

ورد وائل على رسالة تهديد أطلقتها ليلى الابنة الكبرى لرجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين، وكشف للمرة الأولى عن مناسبة التقاط الصور المتداولة طوال اليوم لياسمين مع عائلة حلاوة مؤكدا أنها من يوم ميلاد سيف ابن ياسمين، الذي تم تنظيمه عقب طلاقها من محمد حلاوة.

وأضاف وائل عبر حسابه بموقع الفيس بوك: حق الرد علي موضوع الاستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين الاستاذ محمد حلاوه .. يا استاذه ليلي ده عيد ميلاد سيف ابن اختي وكان بعد طلاق ياسمين بمده طويله بحضور صحاب كتيره وشهود علي وجودك انا بقي مش عارف هو حضرتك كنتي فرحانه في الصور معانا عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتي طول عمرك بتقولي والا لرجوع والدك اللي احنا خاطفينه منك الصراحة".

تابع: "ولو ياسمين بتحاربك طوال الـ17 سنه جايا ليه بعد الطلاق تسانديها انتي جوز حضرتك .. ياريت نراعي العشره والسنين ونراعي ان الطرفين متجوزين حاليا ونقفل علي كده لان انا الي هرد مش هيا خالص .. وعفا الله عما سلف".

يذكر أن ليلى محمد حلاوة أطلقت التحذير عبر خاصية الأستوري بحسابها على إنستغرام بعد دقائق قليلة من متابعة حساب الزوجة الثالثة لوالدها الفنانة ريهام حجاج، وقالت: إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير.

المصدر: في الفن