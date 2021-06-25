 
مباشر

مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)

مجتمع

مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp5o

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ما قال إنه تهديد صادم بالقتل من قبل مجهول في حق شقيقته "بطريقة أبشع" من مقتل النجمة اللبنانية الراحلة سوزان تميم.

مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)
إقرأ المزيد
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تنشر صورة صادمة لمتابعيها
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تنشر صورة صادمة لمتابعيها

ووجه وائل مناشدة عاجلة لمباحث الانترنت في مصر، للبحث عن مرسل التهديد، مؤكدا أن الخلافات الحالية لا تصل إلى حد التهديد بالقتل.

وكشف عن اسم الحساب الذي أرسل التهديد عبر رسائل "فيسبوك"، وقام بالتغطية على جانب كبير من فحوى الرسالة، كاشفا فقط عن عبارة التهديد بالقتل وتقول: "ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم".

وعلق وائل عبد العزيز على الرسالة قائلا: "هي وصلت للتهديد بالقتل..عموما ياما دقت على الراس طبول..ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده".

ورد وائل على رسالة تهديد أطلقتها ليلى الابنة الكبرى لرجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين، وكشف للمرة الأولى عن مناسبة التقاط الصور المتداولة طوال اليوم لياسمين مع عائلة حلاوة مؤكدا أنها من يوم ميلاد سيف ابن ياسمين، الذي تم تنظيمه عقب طلاقها من محمد حلاوة.

مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)

وأضاف وائل عبر حسابه بموقع الفيس بوك: حق الرد علي موضوع الاستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين الاستاذ محمد حلاوه .. يا استاذه ليلي ده عيد ميلاد سيف ابن اختي وكان بعد طلاق ياسمين بمده طويله بحضور صحاب كتيره وشهود علي وجودك انا بقي مش عارف هو حضرتك كنتي فرحانه في الصور معانا عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتي طول عمرك بتقولي والا لرجوع والدك اللي احنا خاطفينه منك الصراحة".

تابع: "ولو ياسمين بتحاربك طوال الـ17 سنه جايا ليه بعد الطلاق تسانديها انتي جوز حضرتك .. ياريت نراعي العشره والسنين ونراعي ان الطرفين متجوزين حاليا ونقفل علي كده لان انا الي هرد مش هيا خالص .. وعفا الله عما سلف".

مصر.. جدل واسع بعد تهديد ياسمين عبد العزيز بالقتل على غرار سوزان تميم (صور)

يذكر أن ليلى محمد حلاوة أطلقت التحذير عبر خاصية الأستوري بحسابها على إنستغرام بعد دقائق قليلة من متابعة حساب الزوجة الثالثة لوالدها الفنانة ريهام حجاج، وقالت: إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير.

المصدر: في الفن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا