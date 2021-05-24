الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تنشر صورة صادمة لمتابعيها

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة صادمة لمتابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصورة لها وهي تبدو بملامح رجل ذو شارب وذقن وشعر قصير، وهو ما سبب دهشة وصدمة لمتابعيها تبعت ذلك بسخرية منهم.

وأرفقت ياسمين عبدالعزيز تعليقا ساخرا على الصورة المفبركة، قائلة: "ياسين عبد العزيز".

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل الآلاف من المتابعين، والتعليقات الساخرة، التي جاء من بينها، "يا واد يا بت"، "بقت وحش الكون بحق وحقيقي، "مكنش لازم أبدا تغسلي وشك يا ياسمين"، "ما كفاية عمليات بقى يا ياسمين".

وحقق مسلسل ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي "اللي مالوش كبير" نجاحا كبير في مصر خلال شهر رمضان الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية