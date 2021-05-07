إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بكورونا أثناء تصوير مسلسل رمضاني

الصورة من حساب ياسمين عبدالعزيز على "انستغرام"

أصيب كل من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بفيروس كورونا، وذلك خلال تصوير مسلسلهما الرمضاني "اللي مالوش كبير".

وذكر حساب "عرب وود" في منشور عبر "انستغرام" أن الزوجين أصيبا بالفيروس خلال الفترة الماضية أثناء تصوير "مسلسل اللي ملوش كبير" الذي يعرض حاليا في رمضان.



وأكد العوضي أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، وأنهما حاليا في الحجر المنزلي.

المصدر: "الأهرام"