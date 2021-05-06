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باسم ياخور يؤكد شفاءه

الثقافة والفن

باسم ياخور يؤكد شفاءه
الصورة من حساب باسم ياخور على "انستغرام"
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أكد الفنان السوري باسم ياخور شفاءه من فيروس كورونا، بعدما أعلن منذ أيام عن إصابته بوعكة صحية شديدة دون أن يوضح تفاصيل هذا المرض.

 نشر ياخور صورة عبر حسابه الرسمي على"إنستغرام"، وقال فيها: "أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكرا من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم".

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح ياخور تفاصيل إصابته بالفيروس، موضحا أنه "بعد انتهائه من تصوير مسلسله على صفيح ساخن بـ48 ساعة، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وأحمد الله أن الإصابة لم تكن خلال التصوير وإلا كان سيتم تعطيل تصوير المسلسل وبالتالي لا يمكن استكمال عرضه خلال رمضان".

وأكد أن صحته حاليا أصبحت ممتازة، مضيفا أنه "عاش أياما صعبة لكنه نجح في النهاية في الانتصار على الفيروس".

المصدر: RT

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