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رئيس جامعة قطر يعتذر للخريجات عن رسالة إلكترونية "غير موفقة"

مجتمع

رئيس جامعة قطر يعتذر للخريجات عن رسالة إلكترونية
qu.edu.qa
رئيس جامعة قطر، حسن راشد الدرهم
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قدم رئيس جامعة قطر، حسن راشد الدرهم، اعتذارا عن رسالة إلكترونية وصفها بأنها غير موفقة أرسلتها إدارة الجامعة للخريجات حول حفل تخريج الطالبات المتفوقات.

وقال الدرهم، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أعتذر لبناتي الخريجات لما ورد في الرسالة الإلكترونية غير الموفقة، والتي تم تصحيحها فيما بعد. جامعة قطر تفخر بكل منتسبيها وخريجيها وألف مبروك".

ونشر رئيس جامعة قطر النسخة المصححة من الرسالة والتي تدعو جميع الخريجات للحضور.

وجرى تداول رسالة إلكترونية على موقع "تويتر" قيل إنها وصلت لطالبات من إدارة الجامعة تبدأ بـ "عزيزتي الخريجة الغير متفوقة تم تأكيد تسجيلك لحضور حفل المتفوقات"، الأمر الذي أغضب المغردين والطالبات.

رئيس جامعة قطر يعتذر للخريجات عن رسالة إلكترونية
al-sharq.com

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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