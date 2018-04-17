القبض على عناصر لداعش خططوا لأعمال إرهابية جنوب روسيا

أعلنت هيئة الأمن اليفدرالي الروسية القبض على عناصر لداعش خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية في مقاطعة روستوف جنوب البلاد، مضيفة أن أحد الإرهابيين فجر نفسه أثناء الاعتقال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من اكتشاف وتحييد خلية سرية لتنظيم داعش الإرهابي، خطط أعضاؤها بناء على تعليمات من قيادة التنظيم في سوريا، لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات يدوية الصنع.

ووفقا للبيان، فإن العمليات الأمنية التي شاركت فيها قوات الشرطة، أسفرت عن اعتقال ثلاثة من أعضاء المجموعة صودرت منهم أسلحة نارية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، إضافة إلى وسائل اتصال وحافظات إلكترونية، تحتوي على مواد دعائية لتنظيم داعش.

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وأضاف البيان أن قائد الخلية فجّر عبوة ناسفة خلال محاولة القبض عليه، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة.

المصدر: هيئة الأمن الفدرالية الروسية

متري سعيد