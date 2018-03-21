موسكو تندد بالاعتداءات الدامية على دمشق وضواحيها

أدانت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "الاعتداءات الإرهابية الدامية" على دمشق والهجوم على مدينة جرمانا أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 37 مدنيا وإصابة 35 آخرين بجروح.

وجاء في البيان: "تدين موسكو بشدة هذه الاعتداءات الإرهابية الدامية. إننا نعتبر هذه الاعتداءات حلقة أخرى في سلسلة الاستفزازات المستمرة التي تهدف إلى تعطيل التوجهات الإيجابية الرامية لدعم الاستقرار في الغوطة الشرقية وسوريا بأكملها.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن هذه الاعتداءات تدل بوضوح على استمرار تجاهل المسلحين المتطرفين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401.

وأضاف البيان: "محاولة عرقلة القوات الحكومية السورية في تنفيذ قرارها الحازم بالقضاء على الأوكار الإرهابية في الغوطة الشرقية هي بمثابة تواطؤ مع الفظائع التي يرتكبها الإرهابيون".

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ودعت الخارجية جميع أطراف الأزمة السورية إلى الحوار في إطار التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإعادة السلم الاجتماعي والوصول لحل شامل للقضية السورية.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

علي الخطايبة