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سقوط 35 قتيلا بقصف على جرمانا في ريف دمشق

أخبار العالم العربي

سقوط 35 قتيلا بقصف على جرمانا في ريف دمشق
Reuters
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قتل 35 مدنيا وأصيب آخرون بسقوط قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون على أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق اليوم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن القذيفة الصاروخية سقطت على سوق شعبية في حي كشكول في أطراف جرمانا.

من جهة أخرى تسبب سقوط قذيفة صاروخية أطلقها "إرهابيون متحصنون" في ما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية، قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة بدمشق، بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية.

هذا وأشار المصدر ذاته إلى إصابة 11 مدنيا بجروح إثر سقوط قذيفة على حي العمارة في العاصمة السورية دمشق.

المصدر: سانا

علي الخطايبة

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