الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل تحييده مواطنا "أجنبيا" خطط لمهاجمة معبد يهودي في موسكو (فيديو)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة يدوية الصنع ضد معبد يهودي في موسكو خطط له مواطن أجنبي وتمت تصفيته بعد إبدائه مقاومة مسلحة لقوات الأمن.

وجاء في بيان "مركز العلاقات العامة" التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إحباط نشاط إجرامي لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد معبد يهودي في موسكو خلال تجمع كثيف للناس فيها".

وأضاف البيان: "قام الأجنبي بالتحضير لارتكاب العمل الإرهابي واستطلع المنطقة المحيطة بإحدى المؤسسات الدينية اليهودية في موسكو، وحصل أيضا على مكونات لصنع عبوة ناسفة. وفي 10 أبريل، أبدى الإرهابي مقاومة مسلحة أثناء عملية اعتقاله، وتم تحييده بطلق ناري".

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ولفت البيان إلى العثور على العبوة الناسفة الجاهزة للاستخدام في مكان إقامته.

وأظهر فيديو وزعه الأمن الروسي، جثة المهاجم ممدة على الأرض وثقوبا في زجاج النوافذ أحدثها الرصاص المتبادل أثناء عملية الاعتقال، وأدوات تصنيع عبوة ناسفة، وكذلك العبوة التي احتفظ بها تحت فراش سريره.

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الأجنبي من مواليد عام 2002، وأثناء قضائه عقوبة في بلده لارتكابه جريمة عادية، أنشأ اتصالات مع مدانين بالمشاركة في أنشطة إرهابية، وبدأ، تحت تأثيرهم، بمشاركة إيديولوجية مع منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا الاتحادية، قبل أن يطلق سراحه يدخل الأراضي الروسية في نوفمبر 2023.

المصدر: وكالات