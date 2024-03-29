جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا في ستافروبول (فيديو)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا في مكان مزدحم بالناس بإقليم ستافروبول، خطط لتنفيذه ثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى.

وأكد الجهاز الأمني لوكالة "تاس" "إحباط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير بعبوة ناسفة في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".

وتمت مصادرة مكونات عبوة ناسفة ومواد كيميائية وعناصر مدمرة من المعتقلين في مكان إقامتهم.

وافتتح قسم التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ستافروبول قضية جنائية بموجب الجزء الأول من القانون الجنائي لروسيا (التحضير لعمل إرهابي).

المصدر: "تاس"