السفير الروسي بواشنطن: العقوبات الغربية ضد روسيا تلحق أضرارا أكثر بالغرب نفسه

صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بأن الخسائر التي يتكبدها الغرب جراء عقوباته ضد روسيا، أكثر من الأضرار التي تلحق بروسيا.

وقال أنطونوف في منشور على تلغرام، إن "الأمريكيين يواصلون قطع الروابط الأخيرة... وخطوات البيت الأبيض على هذا الاتجاه فوضوية وغير منطقية ولا يمكن تفسيرها من وجهة نظر التفكير السليم".

وتابع قائلا إن "الأضرار جراء تلك العقوبات أكثر بكثير بالنسبة لدول الغرب، مما هو لروسيا".

وأكد أن "الاقتصاد الروسي صمد، وإمكانيات أضرار العقوبات استنفدت إلى قدر كبير".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة "شنت هجوما واسعا" على روسيا خلافا لمصالح الولايات المتحدة ذاتها، وتوقع زيادة الضغوط مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل بروسيا.

وأكد: "نحن مستعدون لمثل هذا التطور للأوضاع".

وجاء ذلك تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، التي طالت عددا من الشركات والبنوك الروسية ومصمم الطائرات المسيرة "لانسيت" الروسية.

وتوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع المكرس لقضايا الاقتصاد، يوم 1 نوفمبر، زيادة ضغط العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

المصدر: RT