التلاميذ الروس يفوزون بـ3 ميداليات ذهبية في أولمبياد البيولوجيا الدولي بالإمارات

أحرز منتخب التلاميذ الروس نجاحا كبيرا في أولمبياد البيولوجيا الدولي في العين الإماراتية حيث فازوا بـ3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الروسية.

وأحرز التلميذان بيوتر بوبوف وإيفان ديميدوف من منطقة موسكو والتلميذة أليسا تيمونينا من موسكو ميداليات ذهبية. أما التلميذ نيكيتا فوروبيوف من موسكو فأحرز ميدالية فضية.

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وأشارت الوزارة إلى أن الجزء النظري للأولمبياد تضمن مسائل من أقسام العلوم الرئيسية، وهي أحياء الخلية، علم الأحياء الجزيئي، علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء للنباتات، علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء للحيوانات والبشر، علم السلوك، علم الوراثة والتطور، علم البيئة، علم النظم الحيوية.

وجرت التجارب العملية في المختبرات البيولوجية، والتي تألفت أيضا من أربع مهام تجريبية في مجال علم البيئة وعلم السلوك والبيولوجيا الجزيئية للنباتات والكيمياء الحيوية والمعلوماتية الحيوية.

وقد هنأ وزير التربية الروسي سيرغي كرافتسوف التلاميذ وأساتذتهم بالنتائج الرائعة، مشيرا إلى أن تلك الميداليات تؤكد مرة أخرى فاعلية نظام التعليم في روسيا. وقال:" أنا واثق بأن إنجازاتكم ستشكل أساسا متينا للمزيد من نجاحات شبابنا في المستقبل".

وقال الناطق إن الأستاذة المساعدة في جامعة موسكو الحكومية غالينا بيلياكوفا هي التي تولت إدارة المنتخب الروسي في الأولمبياد الدولي.

يذكر أن أولمبياد البيولوجيا الدولي هو مسابقة علمية تقام سنويا بدءا من العام 1992 للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما. وقد فاز المنتخب الروسي منذ عام 1992 بـ122 ميدالية، منها 37 ميدالية ذهبية.

المصدر: تاس