التلاميذ الروس يفوزون بـ6 ميداليات في أولمبياد البيروني في أوزبكستان

فاز تلاميذ المدارس الروسية بـ6 ميداليات في أولمبياد البيروني الدولي للكيمياء في أوزبكستان.

وأقيمت الدورة الأولمبية الكيميائية الدولية في أوزبكستان بين 11 و16 يونيو الماضي وشارك فيها 130 تلميذا يمثلون 16 دولة.

ومثلت روسيا 3 فرق من موسكو وجمهورية بشكورتستان الروسية، حيث فاز فريق العاصمة الروسية بـ4 ميداليات.

وحصل التلميذ رسول أندييف على ميدالية ذهبية ومنح التلميذان كيريل ميخولاب، وغليب ميكريوكوف ميدالية فضية، فيما نال التلميذ سيرغي تلالايف ميدالية برونزية.

وتولى إدارة فريق موسكو فاسيلي كراسنوبروف المدرس في مركز مهارة التربية بموسكو.

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وفاز فريق بشكورتستان بالميداليتين البرونزيتين اللتين نالهما دانئيل موتالابوف، وإلياس موتالوف.

أما إدارة الفريق فتولاها أينور غوميروف مدرس الكيمياء في كلية الهندسة في بشكورتستان.

يذكر أن المسابقات تضمنت مرحلتيْن نظرية وتطبيقية، ومهامها قابلة للمقارنة بمهام أوليمبياد "منديلييف" الدولي في روسيا.

يذكر أن أبو ريحان محمد أحمد البيروني عاش بين 973 - 1048 م، وهو العالم والمفكر الفارسي وصاحب العديد من الأعمال العلمية في الكيمياء والجغرافيا واللغة والفلك والرياضيات والصيدلة وغيرها، كتبها باللغتين العربية والفارسية.

المصدر: نوفوستي