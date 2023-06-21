افتتاح معرض "كروشتات" البحري العسكري في بطرسبورغ

افتتح يوم 21 يونيو في مدينة كروشتات بضواحي بطرسبورغ معرض "كرونشتات" البحري العسكري الذي تولت تنظيمه وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وتشارك في المعرض نحو 250 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية. ومن مواضيع المعرض تجدر الإشارة إلى قطاع بناء السفن العسكرية والمدنية والأسلحة البحرية وأنظمة القيادة القتالية والطيران البحري والمحركات البحرية والبنية التحتية والتكنولوجيات والمواد الحديثة.

وبإمكان المشاركين في المعرض وضيوفه الاطلاع على طيف واسع من الأسلحة البحرية وبصورة خاصة مجسمات الصواريخ البحرية والمضادة للجو التي تشكل مكونات منظومات "ريسورس" ، "شتيل-1" و"كومار" و"كاليبر".

وهناك نماذج من المنظومات الصاروخية البرية مثل "تور – إم 2 كا إم" و"تايفون" ( الدفاع الجوي) والرادارات البحرية "فوركي – إي"، " غاما إس 1" "كاستا 2 إي" وغيرها. أما شركة "ألماس – أنتاي" فتكشف عن نموذج حي من منظومة "تور إم 2 كا إم" للدفاع الجوي.

وتكشف شركة "الإلكترونيات الروسية" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية عن أحدث الأجهزة للاتصالات البحرية بين السفن والمنشآت الساحلية وكذلك منصة سيبرانية فيزيائية لدراسة الممر البحري الشمالي بواسطة المسيرات الجوية . أما شركة "نيبتون" فتقدم منظومة الاتصال في حال الاستغاثة التي تتضمن أجهزة الاستقبال والإرسال العاملة بالموجات القصيرة والقصيرة جدا.

هناك عدد كبير من مجسمات الغواصات العسكرية والمدنية الحديثة والمسيّرات البحرية والجوية.

يذكر أن المعرض ينتهي من أعماله في 25 يونيو الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا