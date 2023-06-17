بوتين و"الشبيه الرقمي" لجيرينوفسكي بين الأسماء الأكثر تداولا على صلة بمنتدى بطرسبورغ

كشفت شركة Brand Analytics عن تصنيفها للشخصيات الأكثر تداولا في شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالروسية على خلفية فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقالت الشركة أن التصنيف تصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثلما كان عليه الأمر العام الماضي، واحتل بوتين المركز الأول بهامش كبير تجاوز 34.7 ألف إشارة في إطار منتدى بطرسبورغ.

وألقى بوتين خطابا بالجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ أمس الجمعة، تناول فيه حال الاقتصاد الروسي والوضع الدولي سياسيا واقتصاديا، واستغرق الخطاب ساعة و20 دقيقة، في أطول كلمة يلقيها بوتين خلال هذا المنتدى السنوي.

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وتلقى عمدة موسكو سيرغي سوبيانين 5.7 ألف إشارة ليحتل بذلك المركز الثاني، حسب ترتيب Brand Analytics، بينما ورد ذكر الزعيم الراحل للحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي (أو بالأحرى الشبكة العصبية التي سميت باسمه) 5.2 ألف مرة.

وكان رئيس الحزب الليبيرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي كشف في منتدى بطرسبورغ عن شبكة عصبية سميت بـ " جيرينوفسكي"، موضحا أن التلميذ السيبراني تدرب على تراث جيرينوفسكي الواسع، وأن الشبكة العصبية المذكورة تستخدم اليوم 148 مليون معلومة و"لا يعتبر ذلك حدا بالنسبة إليها".

المصدر: "نوفوستي"