كشف رئيس الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي في منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي عن شبكة عصبية سميت بـ " جيرينوفسكي" ووصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع إثارة في المنتدى.

وحسب ليونيد سلوتسكي فإن الذكاء الاصطناعي ليس فلاديمير جيرينوفسكي نفسه لأنه لا يستطيع أحد أن يصبح لا الآن ولا مستقبلا نسخة عن جيرينوفسكي.

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وأوضح السياسي أن التلميذ السيبراني تدرّب على تراث جيرينوفسكي الواسع، مشيرا إلى أن الشبكة العصبية الاصطناعية المذكورة تستخدم اليوم 148 مليون معلومة ولا يعتبر ذلك حدا بالنسبة إليها.

ويبدو عمل الشبكة العصبية على الشاشة كأنه وجه أزرق ثلاثي الأبعاد لفلاديمير جيرينوفسكي، الذي وصف أوكرانيا من بين أمور أخرى، بأنها "مستنقع سياسي مليء بالخونة والكراهية للروس". وبالإضافة إلى ذلك، قالت الشبكة العصبية إن من السابق لأوانه في الوقت الحاضر التقدم بتنبؤات بشأن الرئيس القادم لروسيا.

يذكر أن فلاديمير جيرينوفسكي (1946 - 2022) هو السياسي الروسي البارز ومؤسس الحزب الليبيرالي الديمقراطي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا