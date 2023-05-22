نائب في مجلس الدوما الروسي يكشف عن تنبؤات جديدة لـ فلاديمير جيرينوفسكي

كشف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس تشيرنيشوف مذكرات أرشيفية صادرة عن الزعيم السابق الراحل للحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي عن مستقبل روسيا.

وقال إن السياسي الراحل تنبأ فيها بقيام العالم الروسي داخل حدود الاتحاد السوفيتي. وتنبأ جيرنوفسكي، حسب نائب رئيس مجلس الدوما، بأن العالم الروسي سيقام في حدود الاتحاد السوفيتي بحلول عام 2025. وقال في مدوّنته على "تليغرام" بعد مراجعة الأرشيف:" عثرتُ على أوراق هامة أريد أن أكشف عنها لأن المذكرات تتضمن تنبؤات جديدة صادرة عن فلاديمير جيرينوفسكي".

إقرأ المزيد

ونشر تشيرنيشوف صورا فوتوغرافية لورقتيْن حيث يذكر فلاديمير جيرينوفسكي أحداثا تعتبر عظيمة من وجهة نظره، وبينها الثورة الفرنسية عام 1891 وتوحيد ألمانيا عام 1871 وثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى. وأضاف إليها جيرينوفسكي حدثا يجب أن يتحقق في المستقبل، وهو قيام العالم الروسي وتوحيده داخل حدود الاتحاد السوفيتي بحلول عام 2025. أما توحيد العالم السلافي فسيحدث، حسب جيرينوفسكي بحلول عام 2040.

ووصف بوريس تشيرنيشوف فلاديمير جيرينوفسكي بأنه رجل يتميز بحكمة صادمة تنبأ بالعديد من الأحداث المصيرية، ودعا إلى دراسة تنبؤاته والخروج باستنتاجات منها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا