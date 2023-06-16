أبرز نقاط كلمة الرئيس بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة هامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يحضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتناول بوتين في كلمته الوضع الدولي سياسيا واقتصاديا وحال الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات، وفيما يلي أهم ما جاء في كلمته:

بوتين: الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت.

بوتين: الناتج المحلي زاد بنسبة 3.3% في أبريل الماضي.

بوتين: مؤشرات الصناعات التحويلية بلغ 2.9% على الرغم من تعرض هذا القطاع للضربة الأكبر من الحصار.

بوتين: ما تحدثنا عنه في العام الماضي نتيجة للعمل المشترك للحكومة ورجال الأعمال، وهو ما أعددناه ونفذناه على أرض الواقع وأتى بثماره الآن.

بوتين: التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي.

بوتين: التضخم في روسيا عند 2.2% في سابقة تاريخية.

بوتين: المنظومة المالية في روسيا بشكل عام مستقرة.

بوتين: قطاعنا الخاص وشركاتنا تمكنت من شغل الفراغ الذي تركته الشركات الغربية المنسحبة من روسيا.

بوتين: لم نطرد أي أحد من أسواقنا، كنا نعتمد دائما على إتاحة الفرصة في الاختيار ودراسة الأسواق، لكن كل العلامات التجارية التي تبيع بضائعها هنا، هي بضائع روسية بعلامة تجارية أجنبية. لهذا لم يتوقف الإنتاج، ولكن تغيرت العلامة التجارية فحسب.

بوتين: تقدمت 90 ألف مبادرة للحصول على علامات تجارية. الطلب الآن هو عدم السماح بعودة الشركات الغربية.

بوتين: السكك الحديدية سهلت الوصول إلى الشرق الأقصى، وقللت من أزمة السير، وسهلت الوصول إلى دول آسيا، وغيرت الحكومة من برنامج بناء السفن، حيث ضمن إطار هذا البرنامج في عام 2023-2027 يخطط بناء أكثر من 2600 سفينة جديدة، إضافة إلى بناء سفن للأسطول البحري الشمالي، حوالي 34 مليون طن زادت في هذا العام، وسوف تزيد أضعافا في العام القادم، ما يدل على أهمية تطوير هذه الطرق من المواصلات.

بوتين: نقوم بتطوير شبكات الاتصال، تم حوالي 300 ألف كيلومتر من خطوط الاتصالات تم توفيرها العام الماضي.

بوتين: توصيل الإنترنت لخمسة ملايين مستخدم إضافي.

بوتين: السياحة الداخلية زادت بشكل ملحوظ، والتي زادت في 2022 إلى 16.7%، ما يمثل 10 ملايين شخص كانوا يقومون برحلات داخل البلاد ما يطور قطاع السياحة.

بوتين: بغض النظر عن العقبات في العام الماضي، لم نمش على درب العزلة، بل تعاملنا مع الشركاء الذين يلعبون دور القاطرة في تطوير اقتصادنا.

بوتين: الدول الرائدة التي لا تخضع للضغوطات الغربية، زاد حجم التعاملات معها، والآن أصبحت الأسواق الاقتصادية تعمل بشكل أكبر مقارنة بالتغيرات السياسية. النظام الاستعماري القديم بدأ يزول لصالح عالم متعدد القطبية.

بوتين: روسيا ستساعد في البرامج الغذائية للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر.

بوتين: لدى روسيا بعض الأعداء إلى جانب الأصدقاء. وهؤلاء تعودوا على الهيمنة والاستغلال، ولا يرغبون في أن تكون لدى الدول الأخرى أنظمة بنكية ولا يرغبون بأي منافسة، ويكبحون مراكز التنمية والتطور.

بوتين: روسيا كانت وستبقى لاعبا على الساحة الدولية.

بوتين: نحدد آلية لعمل الحسابات العابرة للحدود، وفتح حسابات للشركات الأجنبية.

بوتين: 90% من التعاملات في الاتحاد الأوراسي تجري بالعملة الوطنية الروبل.

بوتين: علينا أن نطور ونحدث آليات التصدير لتكون أكثر مرونة وسهولة لقطاع الأعمال، ونحن اليوم نخرج إلى أسواق صديقة، نحتاج أن نتكيف معها من خلال ضمان وتأمين البضائع، ودعم المنتجين والمصدرين، وإعطائهم مزيدا من الضمانات.

بوتين: علينا أن نروج لبضائعنا عبر الإنترنت، ويمكن لأي أعمال صغيرة أن تجد سوقا لها عبر الإنترنت. لدينا آفاقا جيدة في هذا المجال.

بوتين: نقترح عفوا عن الانتهاكات القسرية للعملة، والتي ارتكبت خلال فترة التجميد.

بوتين: حافظنا على نمو اقتصادنا وهو ما أصبح جليا للجميع، المشاركة في الأسواق العالمية لا زالت موجودة، ونحن نشارك مع كثير من الشركات ودعمنا مستوى المعيشة الجيدة للأسر الروسية. وقمنا بتعويض أضرار الحصار الاقتصادي وخروج الشركات الأجنبية.

بوتين: إن اقتصاد المبادرات يتطلب زيادة القدرات الصناعية وتعزيز البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة وبناء مجالات صناعية جديدة وحتى تلك القطاعات التي لم تظهر سابقا فلديها الآن فرصة، وهو ما يتطلبه اقتصاد المبادرات.

بوتين: التغيرات جارية في جميع أنحاء العالم وفي جميع القطاعات الأساسية، وهي تغيرات عميقة وجذرية ولا رجعة فيها.

بوتين: لا بد من زيادة العمل عن بعد، لا سيما في الأقاليم التي يصعب الوصول إليها.

بوتين: رفع مؤشر القيمة المتوسطة للدخل ليصل إلى 6.3% ليصل إلى 18.5% في العام 2024 ليكون أعلى من نسبة التضخم في البلاد.