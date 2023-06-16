بوتين: معظم تجارة الاتحاد الأوراسي تتم بالروبل الروسي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حوالي 90% من التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان) تتم بالعملة الروسية الروبل.

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كما أشار الرئيس بوتين، في كلمة بالجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، إلى أن 80% من التسويات التجارية بين روسيا والصين تنفذ بالروبل واليوان.

ولفت إلى أن السلطات الروسية تطور آليات جديدة للحسابات الدولية، وقال إن "التغيرات في العالم تحمل طبيعة جذرية لذلك يجب المضي قدما، نحتاج إلى سياسة اقتصادية استباقية".

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضم إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: RT