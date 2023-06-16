بوتين للرئيس تبون: ربما تجدون في تجربتنا ما يفيد اقتصاد بلادكم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثا حول الرقابة الوقائية، ومتوجها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "ربما ستجدون شيئا مفيدا لاقتصاد بلادكم من التجربة الاقتصادية في روسيا".

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.

وبعد تقديم التحية للرئيس الجزائري وغيره من الضيوف الأجانب الحاضرين للجلسة، أشار بوتين إلى أن كلمته ستكرس بالدرجة الأولى لقضايا تطوير روسيا وخططها في مختلف المجالات، لكنه أضاف أنه ينطلق من حقيقة أن هذه المعلومات تهم الأجانب أيضا، لأن كثيرين منهم يعملون بالفعل في روسيا أو يعتزمون العمل فيها.

وقال: "آمل أن يثير تقييمنا لكيفية تطور الأوضاع عندنا، وما سنفعله في المستقبل القريب، اهتمامكم (لأن ذلك مهم) لفهم ما إذا كان التعاون معنا أمرا يستحق العناء".

وتابع الرئيس الروسي: "في رأيي، ما نقوم به في اقتصادنا في الوقت الحالي، يمكن تطبيقه في بلدان أخرى، وهذا من شأنه أن يوسع إمكانيات تعاوننا".

وأكد بوتين أن التغيرات التي يشهدها كل أنحاء العالم وكافة القطاعات الأساسية، عميقة وجذرية ولا رجعة فيها.

وشدد بوتين على أن "النظام القبيح للاستعمار الجديد قد زال وجوده، ونظام العالم متعدد الأقطاب يتعزز"، مؤكدا أن روسيا "كانت وستبقى لاعبا على الساحة الدولية".

المصدر: "تاس"