الولايات المتحدة.. اعتقال روسيين دخلا ألاسكا بصورة غير مشروعة

أفادت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" الأمريكية باعتقال مواطنين روسيين دخلا الولايات المتحدة عبر جزيرة سانت لورانس في ألاسكا.

وحسب السلطات، هما الآن رهن الاحتجاز في أنكوريج، حيث وصلا من إقليم تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت الصحيفة عن حاكم الولاية مايك دنليفي قوله: "بالنسبة لنا كانت هذه مفاجأة، لم نتوقع رؤية وجوه غريبة في منطقتنا".

وبدوره، قام نائب رئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الروسية فيدانت باتيل، بإحالة مسألة المعتقلين إلى وزارة الأمن الداخلي.

المصدر: نوفوستي