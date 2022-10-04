مفتي لوغانسك: الدونباس لن يعود أبدا إلى أوكرانيا بسبب سياستها العدوانية

أكد رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية لوغانسك أن سياسة أوكرانيا العدوانية والعسكرية تجاه لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون لا يمنحها حتى أدنى فرصة لاستعادة هذه المناطق.

وأضاف المفتي، إلدار جامباروف، أنه "بعد سنوات عديدة من القصف والعدوان الأوكراني المستمر ضد مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وزابوروجيه وخيرسون، لا يمكن أن يكون هناك شك في عدم عودة هذه المناطق إلى أوكرانيا. هذه الدولة، التي يفترض أنها تريد السلام، تقصف وتقتل سكاننا المدنيين".

ووفقا له، فإن جمهورية لوغانسك الشعبية تربط مستقبلها بروسيا فقط، بما في ذلك بزملائها المؤمنين في روسيا الاتحادية.

وقال جامباروف إن "المجلس الروحي لجمهورية لوغانسك الشعبية تابع بشكل قانوني لإدارة مسلمي روسيا ... لقد عقدنا عددا من الفعاليات المشتركة الرئيسية، ولدينا تفاعل وفهم كامل بشأن جميع القضايا".

المصدر: نوفوستي