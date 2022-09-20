ممثل القرم في الدوما: تفكك أوكرانيا أصبح حتميا بسبب سياسة كييف الهوجاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

صرح ممثل جمهورية القرم في مجلس الدوما ميخائيل شيريميت لوكالة ريا نوفوستي بأن تفكك أوكرانيا أصبح أمرا حتميا.

وأضاف أن سياسات كييف الهوجاء أدت إلى تذمر المواطنين في دونباس وخيرسون وزابوروجيه مشيرا إلى أن الاستفتاء سيجري في وقته المحدد وأن سكان هذه المناطق سيصوتون بالأغلبية على الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

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وأكد شيريميت أن روسيا تستعيد أراضيها التاريخية وأن 4 كيانات جديدة ستنضم إلى عائلة الاتحاد الروسي في وقت قريب.

يذكر أن المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين توجهوا بمناشدات إلى رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بضرورة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا بشكل عاجل.

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وقد وافقت حكومتا كل من دونيتسك ولوغانسك في اليوم التالي على إجراء الاستفتاء وتقرر عقده في الفترة ما بين 23 – 27 من الشهر الجاري.

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كما وأعلنت إدارتا منطقتي خيرسون وزابوروجيه بتاريخ 20 سبتمبر عن مخطط لإجراء استفتاء في ذات الوقت الذي أعلنته دونيتسك ولوغانسك، مؤكدين أن الانضمام إلى الاتحاد الروسي سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهم في ظل الإرهاب المستمر من قبل السلطات القومية الأوكرانية وحلفائها من الناتو الذين يزودونها بالسلاح لقتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي