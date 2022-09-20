دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون يعلنون عن استفتاءات للانضمام إلى روسيا

أعلنت سلطات جمهورتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.

الاستفتاء في لوغانسك ودونيتسك

وحددت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري موعدا للاستفتاء.

إلى ذلك بحث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء الاستفتاء في الجهوريتين.

واقترح بوشيلين على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.

ونوه بوشيلين بأنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.

وفي مقاطعة خيرسون، أعلن فلاديمير سالدو، رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي فوري بشأن الانضمام لروسيا.

وفي زابوروجيه

اجتمع ممثلو منطقة زابوروجيه في مليتوبول، وطالبوا بإجراء استفتاء فوري على إعادة توحيد المنطقة مع روسيا، مشيرين إلى أن ذلك سيعيد السلام إلى الأبد في منطقة زابوروجيه، وكذلك وقف عدوان النظام الأوكراني على المدنيين، وتدمير البنية التحتية من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا.

وأشار مندوبو المؤتمر إلى الأهمية التاريخية للاستفتاء على إعادة التوحيد مع روسيا، ودعوا سكان المنطقة للمشاركة فيه.

وشارك مندوبون من جميع مناطق الأراضي المحررة في أعمال المؤتمر العام لمواطني منطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي