بوتين يمنح قديروف أحد أرفع الأوسمة وأكثرها عراقة في روسيا

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، وسام "ألكسندر نيفسكي" لمساهمته الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.

وحصل قديروف على الوسام بناء على توصية من نائب رئيس الحكومة، مارات خوسنولين، وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظرا لما قدمه من مساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية الشيشان.

إقرأ المزيد

من جانبه أعرب قديروف عن امتنانه للثقة والاهتمام المستمر بتنمية المنطقة، وأشار إلى أن الإسهام في تنمية الجمهورية إنما أتى بفضل العمل التنسيقي وتفاعل المسؤولين في الجمهورية مع السلطات الفدرالية والحكومة، وبالطبع مع فريق العمل للرئيس الأول لجمهورية الشيشان، الحاج أحمد قديروف (والد قديروف)، وتلك هي جائزتنا المشتركة.

ويعد وسام "ألكسندر نيفسكي" الجائزة الوحيدة التي ظلت موجودة (مع بعض التغييرات) في أنظمة منح الجوائز بالإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفيتي، وفي روسيا. وقد أنشأت الجائزة يكاتيرينا الأولى عام 1725، وكان الهدف منه مكافأة العسكريين والمدنيين على حد سواء، وفي عام 1917، ألغي الوسام مع بقية الأوسمة والجوائز الإمبراطورية والملكية، وفي عام 1942 عاد الوسام في الاتحاد السوفيتي كوسام عسكري لمكافأة الجيش الأحمر، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي تم الاحتفاظ به في نظام الجوائز للدولة الروسية بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لروسيا عام 1992، كجائزة رسمية.

المصدر: نوفوستي